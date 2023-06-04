Артамошкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамошкина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Артамошкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамошкина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Артамошкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамошкина Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Артамошкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамошкина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Артамошкин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамошкина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Артамошкин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно