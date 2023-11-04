Евдокимов Михайло Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Михайло Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Евдоким Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Евдокимов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Евдокимов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Евдокимов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Евдокимов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Евдокимов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1803
Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

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