Евдокимов Михайло Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Евдоким Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Евдокимов Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Евдокимов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Евдокимов Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Евдокимов Петр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Евдокимов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1803