Исанкина Любовь Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1950
Дата смерти09.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950
Рождение ребёнка
26.04.1975
Сын: Исанкин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Исанкин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исанкин Виктор Алексеевич
Смерть
09.01.2012