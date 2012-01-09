Исанкина Любовь Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исанкина Любовь Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1950

Дата смерти

09.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1950

Отец: Овсянников Константин Дмитриевич

Мать: Овсянникова Александра Артемовна

Рождение ребёнка
26.04.1975

Сын: Исанкин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Исанкин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исанкин Виктор Алексеевич

Смерть
09.01.2012