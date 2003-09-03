Мефодьев Валентин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мефодьев Валентин Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1951

Дата смерти

03.09.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1982

Сын: Мефодьев Иван Валентинович

Мать ребёнка: Мефодьева Данута Ивановна

Республика Коми, город Ухта
Рождение ребёнка
06.08.1986

Дочь: Мефодьева Дарья Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Республика Беларусь, деревня Солы
Смерть
03.09.2003