Мефодьев Валентин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1951
Дата смерти03.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1982
Сын: Мефодьев Иван Валентинович
Мать ребёнка: Мефодьева Данута Ивановна
Республика Коми, город Ухта
Рождение ребёнка
06.08.1986
Дочь: Мефодьева Дарья Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Республика Беларусь, деревня Солы
Смерть
03.09.2003