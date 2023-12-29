(Булатникова) Пелагия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.03.1914
Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Анна, рожденная 28.03.1914 (родители Иван Дмитриевич Ларин и Мария Павловна), второй восприемники Георгий Антонович Ларин
Смерть
Неизвестно