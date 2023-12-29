(Булатникова) Пелагия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булатникова) Пелагия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.03.1914
Ямская, Ямская волость, Курский уезд
Анна, рожденная 28.03.1914 (родители Иван Дмитриевич Ларин и Мария Павловна), второй восприемники Георгий Антонович Ларин
Смерть
Неизвестно

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