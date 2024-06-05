Попова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елена Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Паршакова Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосёлова Томара Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Рождение ребёнка
11.12.1929
Отец ребёнка: Попов Гаврил
Смерть
Неизвестно