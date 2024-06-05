Попова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ея
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елена Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Паршакова Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосёлова Томара Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Рождение ребёнка
11.12.1929

Сын: Попов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Попов Гаврил

Смерть
Неизвестно

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