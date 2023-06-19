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Антошкин Иван Антонович

Место рождения

Молчаново, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Антошкин Антон Алексеевич

Мать: не указана

Молчаново, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Антошкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Антошкина Домна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Антошкин Фрол Иванович

Мать ребёнка: Антошкина Домна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Антошкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Антошкина Домна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Антошкина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Антошкина Домна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Антошкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Антошкина Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошкина Домна

Смерть
До 1818
Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан