Антошкин Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1818
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Антошкин Антон Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Антошкина Домна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Антошкина Домна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Антошкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Антошкина Домна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Антошкина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Антошкина Домна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Антошкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Антошкина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антошкина Домна
Смерть
До 1818
Кузьминовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан