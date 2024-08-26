Михей Ильич
Место рожденияСлаутино
Дата рождения09.08.1824 ст.
Дата смерти24.01.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1824 ст.
Отец: Илья Артемьевич
Мать: Наталья Саввишна
Бракосочетание
11.02.1848
Жена: Евдокия Никитична
Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1861 ст.
Дочь: Никандрова Ирина Михеевна
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Смерть
24.01.1900 ст.