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Михей Ильич

Место рождения

Слаутино

Дата рождения

09.08.1824 ст.

Дата смерти

24.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1824 ст.

Отец: Илья Артемьевич

Мать: Наталья Саввишна

Бракосочетание
11.02.1848

Жена: Евдокия Никитична

Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1861 ст.

Дочь: Никандрова Ирина Михеевна

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Смерть
24.01.1900 ст.

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