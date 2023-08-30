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Manchik (Aaronov) Basya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

1923 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Aaronov Alter

Мать: Aaronov Paya Mariasha

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Seina

Отец ребёнка: Manchik Selik

Рождение ребёнка
1924

Сын: Manchik Michael

Отец ребёнка: Manchik Selik

Рождение ребёнка
1926

Сын: Manchik Mark

Отец ребёнка: Manchik Selik

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Пермь, Пермский, Пермский край
614007, Ulitsa Tikhaya, 23
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