Manchik (Aaronov) Basya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Aaronov Alter
Мать: Aaronov Paya Mariasha
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Seina
Отец ребёнка: Manchik Selik
Рождение ребёнка
1924
Сын: Manchik Michael
Отец ребёнка: Manchik Selik
Рождение ребёнка
1926
Сын: Manchik Mark
Отец ребёнка: Manchik Selik
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Пермь, Пермский, Пермский край
614007, Ulitsa Tikhaya, 23