Постолит (Бондарь) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постолит (Бондарь) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 08.03.1956

Дата смерти

15.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 17.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.01.2015
Причина смерти: Болезнь

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