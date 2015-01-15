Постолит (Бондарь) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 08.03.1956
Дата смерти15.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 17.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.2015
Причина смерти: Болезнь