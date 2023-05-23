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Лежев Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лежев Игнат Иванович

Мать ребёнка: Лежева Анна Алексеевна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Лежев Терентий Иванович

Мать ребёнка: Лежева Анна Алексеевна

Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежева Анна Алексеевна

Смерть
1845