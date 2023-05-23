Лежев Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смерти1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Лежев Игнат Иванович
Мать ребёнка: Лежева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Лежева Анна Алексеевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежева Анна Алексеевна
Смерть
1845