Ночевкина (Гаврюченкова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ночевкина (Гаврюченкова) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврюченков Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Александровна

Отец ребёнка: Ночевкин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Александровна

Отец ребёнка: Ночевкин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ночевкин Александр Дмитриевич

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