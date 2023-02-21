Ночевкина (Гаврюченкова) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврюченков Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Александровна
Отец ребёнка: Ночевкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Александровна
Отец ребёнка: Ночевкин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно