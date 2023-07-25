Цветкова Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.60

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.60

Дочь: Круглова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: не указан