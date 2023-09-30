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??? (Rāmiņ) Trihne
??? (Rāmiņ) Trihne
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.1804
Пол
Женский
Отец
Rāmiņ Andreis Šis nav īstais nevar dimt bērni 11. gadu vecumā
1792 г.р.
Мать
Rāmiņ (???) Trihne
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1804
Отец:
Rāmiņ Andreis Šis nav īstais nevar dimt bērni 11. gadu vecumā
Мать:
Rāmiņ Trihne
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