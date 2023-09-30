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??? (Rāmiņ) Trihne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1804

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1804

Отец: Rāmiņ Andreis Šis nav īstais nevar dimt bērni 11. gadu vecumā

Мать: Rāmiņ Trihne

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