Смоляков Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Крещение
27.01.1911
Смоляков Иван Павлович. Неслуживший казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Варвара Алексеевна. Мать Голубев Михаил Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Мохлина Наталья Фёдоровна. ... Показать все
Смерть
Неизвестно