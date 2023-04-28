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Смоляков Пётр Иванович

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911

Отец: Смоляков Иван Павлович

Мать: Смолякова Варвара Алексеевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Крещение
27.01.1911
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Иван Павлович. Неслуживший казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Варвара Алексеевна. Мать Голубев Михаил Алексеевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Мохлина Наталья Фёдоровна. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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