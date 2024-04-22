Евдокея Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рождения24.02.1851 ст.
Дата смерти21.03.1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1851 ст.
Отец: Степан Гаврилов (Ич)
Мать: Агафья Алексеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
21.03.1851 ст.
Причина смерти: корь | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-WYW?i=756&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824