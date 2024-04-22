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Евдокея Степанова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.02.1851 ст.

Дата смерти

21.03.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1851 ст.

Отец: Степан Гаврилов (Ич)

Мать: Агафья Алексеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
21.03.1851 ст.
Причина смерти: корь | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-WYW?i=756&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
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