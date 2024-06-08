Назарова (Петрова) Наталия Егоровна
Место рождения
Дата рождения26.08.1916
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Василий Петрович
Смерть
2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Ковалевском кладбище