Назарова (Петрова) Наталия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Петрова) Наталия Егоровна

Место рождения

Ватцы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.08.1916

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ватцы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Василий Петрович

Смерть
2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Ковалевском кладбище

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