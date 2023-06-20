Коврижных Никифор - предполагаемый сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Коврижных Тарас
Мать: Васса Григорьевна-?
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коврижных Мартель Коврижных
Мать ребёнка: Ирина
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1802
Сын: Коврижных Максим Коврижных
Мать ребёнка: Ирина
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский