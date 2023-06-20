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Коврижных Никифор - предполагаемый сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Коврижных Тарас

Мать: Васса Григорьевна-?

Рождение ребёнка
1788

Сын: Коврижных Мартель Коврижных

Мать ребёнка: Ирина

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Максим Коврижных

Мать ребёнка: Ирина

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский