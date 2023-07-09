Устюгов Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгов Давид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Устюгов Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Устюгов Гавриил Давидович

Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюгова Домника? Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Матрена Давыдовна

Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Пелагея Давыдовна

Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городилова Ксения Давыдовна

Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна

Смерть
Неизвестно