Устюгов Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Устюгов Гавриил Давидович
Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Матрена Давыдовна
Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Пелагея Давыдовна
Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городилова Ксения Давыдовна
Мать ребёнка: Устюгова Домника? Ефимовна
Смерть
Неизвестно