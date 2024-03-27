Тайшин Фома Максимович
Место рожденияЧелябинская обл., Петуховский р-н, Б. Тусино, д. Б. Тусино
Дата рождения1898
Дата смерти17.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Челябинская обл., Петуховский р-н, Б. Тусино, д. Б. Тусино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Фомична
Мать ребёнка: Тайшина Федора Ануфриевна
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1155932066/
Смерть
17.02.1944
Новгородская обл., Титский р-н