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Тайшин Фома Максимович

Место рождения

Челябинская обл., Петуховский р-н, Б. Тусино, д. Б. Тусино

Дата рождения

1898

Дата смерти

17.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская обл., Петуховский р-н, Б. Тусино, д. Б. Тусино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Фомична

Мать ребёнка: Тайшина Федора Ануфриевна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1155932066/
Смерть
17.02.1944
Новгородская обл., Титский р-н
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