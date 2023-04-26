Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Арефий Семенович
Отец ребёнка: Семен Феоктистович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Феоктистович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефим Семенович
Отец ребёнка: Семен Феоктистович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Козлов Кондратий Семенович
Отец ребёнка: Семен Феоктистович
Смерть
Неизвестно