Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Арефий Семенович

Отец ребёнка: Семен Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефим Семенович

Отец ребёнка: Семен Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козлов Кондратий Семенович

Отец ребёнка: Семен Феоктистович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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