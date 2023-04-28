Полуляхова Христина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова Христина Елисеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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