Лукьяненко (Клиндухова) Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Клиндухова) Елена Ильинична

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1905

Муж: Лукьяненко Матвей Павлович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Павлович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
06.05.1924

Сын: Лукьяненко Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Павлович

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно