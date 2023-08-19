Лукьяненко (Клиндухова) Елена Ильинична
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1905
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1924
Сын: Лукьяненко Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Матвей Павлович
Смерть
Неизвестно