Саморокова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Самороков Пётр
Рождение ребёнка
1779
Сын: Самороков Василий
Отец ребёнка: Самороков Пётр
Рождение ребёнка
1782
Сын: Самороков Родион
Отец ребёнка: Самороков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самороков Пётр
Смерть
1785