Саморокова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саморокова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Самороков Пётр

Рождение ребёнка
1779

Сын: Самороков Василий

Отец ребёнка: Самороков Пётр

Рождение ребёнка
1782

Сын: Самороков Родион

Отец ребёнка: Самороков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самороков Пётр

Смерть
1785
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