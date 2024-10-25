Романенко Марк Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1839 ст.
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Алгара, Красноярский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1860 ст.
Мать ребёнка: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна
село Болхуны, Енотаевского уезда, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1869
Дочь: Романенкова Анна Марковна
Мать ребёнка: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна
Крест. Болтух.крестьянин Григорий Савельева Кузыченко и Марфа Гаврилова жена Константина Росолина
Рождение ребёнка
04.10.1884
Дочь: Романенкова Христина Марковна
Мать ребёнка: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна
Крестн отстав. Рядовой Григорий Федоров Казимиров и солдатка Мавра Алекопева Морозова
Смерть
Неизвестно