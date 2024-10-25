Романенко Марк Семенович 24.04.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Романенко Марк Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1839 ст.

Отец: Романенков Семен Данилов

Мать: Романенкова (Гордеева) Агрепина Гордеева?

Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Жена: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна

Алгара, Красноярский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1860 ст.

Сын: Романенко Яков Маркович

Мать ребёнка: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна

село Болхуны, Енотаевского уезда, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
07.08.1869

Дочь: Романенкова Анна Марковна

Мать ребёнка: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна

Крест. Болтух.крестьянин Григорий Савельева Кузыченко и Марфа Гаврилова жена Константина Росолина
Рождение ребёнка
04.10.1884

Дочь: Романенкова Христина Марковна

Мать ребёнка: Романенкова (Цапкова) Евдокия Федоровна

Крестн отстав. Рядовой Григорий Федоров Казимиров и солдатка Мавра Алекопева Морозова
Смерть
Неизвестно

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