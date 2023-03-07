Perepechin-Перепечин (Tsareva Царёва) Агафия Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perepechin-Перепечин (Tsareva Царёва) Агафия Парфёновна

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Место рождения

Зорчино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 01.01.1898

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1898

Отец: Царёв (царенок) Парфён Кузьмич

Мать: Царёва Ксения Васильевна

Зорчино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1923

Дочь: Kozlovskaja Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Perepechin-Перепечин Валентин Фёдорович

Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Perepechin-Перепечин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Смерть
1942
Зорчино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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