Perepechin-Перепечин (Tsareva Царёва) Агафия Парфёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.01.1898
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1898
Рождение ребёнка
27.11.1923
Дочь: Kozlovskaja Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Perepechin-Перепечин Валентин Фёдорович
Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Perepechin-Перепечин Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942