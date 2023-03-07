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Лысов Иван Иванович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.09.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1857 г.р.

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Жена

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1883 ст.

Отец: Лысов Иван Сергеевич

Мать: - Екатерина Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Дочь: Лысова дочь Ивановна

Мать ребёнка: Леденцова Наталья Семёновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Жена: Леденцова Наталья Семёновна

Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Жена: Леденцова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Сын: Лысов сын Иванович

Мать ребёнка: Леденцова Наталья Семёновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914 ст.

Дочь: Лысова Евстолия Ивановна

Мать ребёнка: Леденцова Наталья Семёновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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