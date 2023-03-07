Лысов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.09.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1883 ст.
Отец: Лысов Иван Сергеевич
Мать: - Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Дочь: Лысова дочь Ивановна
Мать ребёнка: Леденцова Наталья Семёновна
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Сын: Лысов сын Иванович
Мать ребёнка: Леденцова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
07.11.1914 ст.
Дочь: Лысова Евстолия Ивановна
Мать ребёнка: Леденцова Наталья Семёновна