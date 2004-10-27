Надеждин Данил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеждин Данил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.2004

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2004

Отец: Надеждин Сергей Валерьевич

Мать: не указана