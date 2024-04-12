Зайцева Альбина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1948
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1948
Отец: Савельев Александр
Мать: Савельева Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1968
Дочь: Григорьева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич