Зайцева Альбина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Альбина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1948

Отец: Савельев Александр

Мать: Савельева Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.06.1968

Дочь: Григорьева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Дмитриевич

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