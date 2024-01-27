Шубин Александр Родионович
Место рожденияАзербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Дата рождения1907
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Иванникова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Сафонова Марфа Яковлевна
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
1934
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР