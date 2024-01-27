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Шубин Александр Родионович

Место рождения

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка

Дата рождения

1907

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Иванникова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Сафонова Марфа Яковлевна

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
1934
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР
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