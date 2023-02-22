Кирпичников Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичников Андрей Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпичников Никита Степанов

Мать: Кирпичникова Матрёна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кирпичников Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Кирпичникова Марья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Уткина Елена Андреева

Мать ребёнка: Кирпичникова Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Кирпичникова Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Кирпичникова Марья

Смерть
Неизвестно
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