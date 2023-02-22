Кирпичников Андрей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирпичников Никита Степанов
Мать: Кирпичникова Матрёна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кирпичников Леонтий Андреев
Мать ребёнка: Кирпичникова Марья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Уткина Елена Андреева
Мать ребёнка: Кирпичникова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Кирпичникова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Кирпичникова Марья
Смерть
Неизвестно