Балуков Иов Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуков Иов Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуков Деомид Иович

Мать ребёнка: Балукова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иовна

Мать ребёнка: Балукова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Секлетекия Иовна

Мать ребёнка: Балукова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуков Григорий Иович

Мать ребёнка: Балукова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иовна

Мать ребёнка: Балукова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуков Никифор Иович

Мать ребёнка: Балукова Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балукова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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