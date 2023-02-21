Жаров Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1997

Дочь: Жарова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Жарова Оксана Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.2000

Сын: Жаров Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Жарова Оксана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Оксана Алексеевна

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