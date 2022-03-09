Соколова (Бондина) Ирина Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Бондина) Ирина Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1957

Дата смерти

09.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.03.2022