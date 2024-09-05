Феодора Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
01.09.1919

Сын: Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Хомутов Тихон Григорьевич

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-NT15?i=19&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

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