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Савинов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1888

Дата смерти

16.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1888

Отец: Савинов Иван Абрамович

Мать: Савинова Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
17.04.1906

Дочь: Булганина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Савинов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Задорина Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
18.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Елизавета Ивановна

Смерть
16.12.1970
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