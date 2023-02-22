Савинов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1888
Дата смерти16.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1888
Отец: Савинов Иван Абрамович
Рождение ребёнка
17.04.1906
Дочь: Булганина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Савинов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Задорина Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савинова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1970