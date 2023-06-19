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Андрей Федосеев
Андрей Федосеев
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Место рождения
Орешки
, Рузский, Московская область
Дата рождения
1751
Дата смерти
1829
Пол
Мужской
Отец
Федосей
Мать
Unknown
Дети
Петр Андреев
1775 г.р.
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Федосей
Мать:
Unknown
Орешки
, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1775
Сын:
Петр Андреев
Мать ребёнка: не указана
Орешки
, Рузский, Московская область
Смерть
1829
Орешки
, Рузский, Московская область
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