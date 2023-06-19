Андрей Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федосеев

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Федосей

Мать: Unknown

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Смерть
1829
Орешки, Рузский, Московская область