Кос Валентин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кос Ольга Александровна
Место жительства
Неизвестно
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кос Ольга Александровна