Кос Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кос Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кос Ольга Александровна

Место жительства
Неизвестно
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кос Ольга Александровна

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