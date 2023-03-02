(Калашникова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти01.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невельский Яков
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невельский Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невельский Яков
Смерть
01.12.1993