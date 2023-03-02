(Калашникова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калашникова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

01.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невельский Яков

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невельский Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невельский Яков

Смерть
01.12.1993
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