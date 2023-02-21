Владмирова (Митькина) Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владмирова (Митькина) Ирина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1970

Отец: Митькин Вячеслав Александрович

Мать: Митькина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.2000

Дочь: Коломиец Дина Кирилловна

Отец ребёнка: Владимиров Кирилл Ромуальдович

Рождение ребёнка
12.06.2004

Дочь: Кирилловна Виктория Кирилловна

Отец ребёнка: Владимиров Кирилл Ромуальдович

Рождение ребёнка
02.04.2007

Сын: Владимиров Данила Кириллович

Отец ребёнка: Владимиров Кирилл Ромуальдович

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