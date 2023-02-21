Владмирова (Митькина) Ирина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1970
Рождение ребёнка
24.08.2000
Дочь: Коломиец Дина Кирилловна
Отец ребёнка: Владимиров Кирилл Ромуальдович
Рождение ребёнка
12.06.2004
Дочь: Кирилловна Виктория Кирилловна
Отец ребёнка: Владимиров Кирилл Ромуальдович
Рождение ребёнка
02.04.2007
Сын: Владимиров Данила Кириллович
Отец ребёнка: Владимиров Кирилл Ромуальдович