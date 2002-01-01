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Садретдинов Ахат

Место рождения

Кызыл Яр Горьковской обл.

Дата рождения

25.10.1914

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914

Отец: Садретдин

Мать: (Айнетдинова) Бадигульжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадигуль

Военная награда
Неизвестно
Садретдинов Ахат Садретдинович В архив Дата рождения __.__.1914 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Уразовка Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
13.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадигуль

Смерть
01.01.2002

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