Булатова (Бакирова) Роза Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Бакирова) Роза Абдулловна

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

22.02.1939

Дата смерти

01.05.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939

Отец: Бакиров Абдулла Хуснуллович

Мать: Шамигулова Бибисара Файзрахмановна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудашев Рашит

?
Смерть
01.05.2022
мраково
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
мраково
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