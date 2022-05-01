Булатова (Бакирова) Роза Абдулловна
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения22.02.1939
Дата смерти01.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1939
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудашев Рашит
?
Смерть
01.05.2022
мраково
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
мраково