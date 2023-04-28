Соболева Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.06.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соболев Сергей
Мать: Александра
Рождение ребёнка
27.01.1977
Дочь: Челпанова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челпанов Юрий Иванович
Разлив, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.06.1980