Соболева Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Любовь Сергеевна

Место рождения

Осташков, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.06.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Сергей

Мать: Александра

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1977

Дочь: Челпанова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челпанов Юрий Иванович

Разлив, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.06.1980
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