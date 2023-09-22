Гурьянова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гурьянов Алексей
Отец ребёнка: Гурьянов Яков
Рождение ребёнка
24.02.1941
Дочь: Киренкова Зинаида
Отец ребёнка: Гурьянов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурьянов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурьянов Яков
Смерть
1982