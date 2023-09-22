Гурьянова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гурьянов Алексей

Отец ребёнка: Гурьянов Яков

Рождение ребёнка
24.02.1941

Дочь: Киренкова Зинаида

Отец ребёнка: Гурьянов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурьянов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурьянов Яков

Смерть
1982
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