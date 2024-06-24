Григорьев Никита Федотович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьев Никита Федотович

Место рождения

Кожай-Икские Вершины, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

24.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Григорьев Федот

Мать: не указана

Кожай-Икские Вершины, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Миронова Людмила Никитична

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Павловна

Смерть
24.10.1942
Ерзовка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Звание рядовой. Братская могила. 231-я стрелковая дивизия. Изначально похоронен в Городищенском районе, р.п Ерзовка, ул. Октябрьская №593.

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