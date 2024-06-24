Григорьев Никита Федотович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти24.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Григорьев Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Миронова Людмила Никитична
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Павловна
Смерть
24.10.1942
Ерзовка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Звание рядовой. Братская могила. 231-я стрелковая дивизия. Изначально похоронен в Городищенском районе, р.п Ерзовка, ул. Октябрьская №593.