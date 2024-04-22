Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смерти28.03.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Василий Григорьев
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
03.05.1794 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1847 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
30.03.1847 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя