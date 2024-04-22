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Иван Васильев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

28.03.1847 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Василий Григорьев

Мать: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1794 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
28.03.1847 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
30.03.1847 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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