Беляев Дмитрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Дмитрий Семёнович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1906

Дочь: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева(попова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева(попова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1911

Дочь: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна

Мать ребёнка: Беляева(попова) Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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