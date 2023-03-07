Беляев Дмитрий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1906
Дочь: Нехорошева Анна (Нюра) Дмитриевна
Мать ребёнка: Беляева(попова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Беляева(попова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1911
Дочь: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна
Мать ребёнка: Беляева(попова) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно