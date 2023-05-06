Пахомов Федосей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахомов Прокопий
Мать: Пахомова Алёна?
Рождение ребёнка
10.10.1936
Дочь: Велижанская Нина Федосеевна
Мать ребёнка: Пахомова Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахомов Михаил Федосеевич
Мать ребёнка: Пахомова Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пахомова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Фёкла
Смерть
Неизвестно