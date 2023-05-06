Пахомов Федосей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомов Федосей Прокопьевич

Пахомов Федосей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахомов Прокопий

Мать: Пахомова Алёна?

Рождение ребёнка
10.10.1936

Дочь: Велижанская Нина Федосеевна

Мать ребёнка: Пахомова Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Пахомова Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Пётр Федосеевич

Мать ребёнка: Пахомова Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Фёкла

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close