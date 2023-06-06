Сычев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1934
Дата смерти15.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1934
Отец: Сычев Николай Тимофеевич
Мать: Сычева Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
24.07.1960
Мать ребёнка: Сычева Ульяна Владимировна
Рождение ребёнка
11.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычева Ульяна Владимировна
Рождение ребёнка
11.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычева Ульяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1986