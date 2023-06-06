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Сычев Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1934

Дата смерти

15.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1934

Отец: Сычев Николай Тимофеевич

Мать: Сычева Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
24.07.1960

Сын: Сычев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Сычева Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
11.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычева Ульяна Владимировна

Рождение ребёнка
11.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычева Ульяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычева Ульяна Владимировна

Смерть
15.02.1986