Хилинский Андрей Николаевич
Место рожденияЩучинск, Казахстан
Дата рождения18.07.1964
Дата смерти02.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1964
Отец: Хилинский Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2016
город Санкт-Петербург, Россия
Причина смерти: Болезнь