Хилинский Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилинский Андрей Николаевич

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Место рождения

Щучинск, Казахстан

Дата рождения

18.07.1964

Дата смерти

02.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Около 1934 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1964

Отец: Хилинский Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Щучинск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2016
город Санкт-Петербург, Россия
Причина смерти: Болезнь
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